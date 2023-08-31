Невский завод электротранспорта соберет трамваи для Волгограда

Петербургская «ПК Транспортные системы» поставит волгоградскому АО «ЭлектроТранспорт Плюс» 50 трамваев модели 71-911ЕМ «Львенок» и 12 трамваев модели 71-932 «Невский» в 2024 году, сообщила пресс-служба петербургской компании.

Трамваи будут собирать на Невском заводе электрического транспорта, входящем в «ПК Транспортные системы». Согласно техническому заданию, 12 трамваев модели «Невский» и 26 вагонов модели «Львенок», которые будут использоваться на линии скоростного трамвая, оснастят системой АВС-РС, которая обеспечивает контроль свободного пути и скоростного режима движения подвижного состава, а при необходимости в автоматическом режиме осуществляет снижение его скорости.

«ПК Транспортные системы» («ПК ТС») — разработчик и производитель городского электротранспорта, учрежденная в 2013 году. Компания специализируется на создании низкопольного подвижного состава. «ПК ТС» выпускает более 10 моделей трамваев, длиной от 17 до 35 метров, и 4 модели колесного транспорта на электрической тяге (две модели троллейбуса и две модели электробуса).

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