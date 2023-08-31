Тюменца отправили в колонию на 12 лет за показ порнографии сыну

Калининский районный суд Тюмени отправил в колонию строгого режима на 12 лет и 10 месяцев мужчину, который показал сыну порнографию, обвиняя свою жену в аморальном образе жизни. Как сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы региона, мальчику меньше 14-ти лет.

По данным суда, мужчина женился в 2011 году, в браке родились сын и дочь. В 2019 году он узнал, что жена якобы ведет аморальный образ жизни и изменяет ему с другими мужчинами. Из-за этого супруги развелись.

Бывшая жена написала на него 11 заявлений в полицию о побоях, угрозе убийством и вымогательстве. «Но по всем заявлениям полиция приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела»,— сказано в сообщении.

В июне 2021 года мужчина встретился со своим сыном и показал на экране телефона порнографическую фотографию, на которой изображена мать ребенка в окружении голых мужчин. Позже сын поинтересовался у мамы, действительно ли на фото изображена она. После этого женщина также написала заявление в полицию. По данным суда, отец мальчика сделал это, чтобы отомстить бывшей жене.

Мужчина признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении малолетнего сына, который не достиг 14-ти лет).

Полина Хабарова

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