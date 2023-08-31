МФЦ Удмуртии: поток отказов от сбора биометрии вырос из-за фейковых сообщений

Многофункциональный центр Удмуртии с 24 августа принял 4,7 тыс. отказов от использования биометрических данных. Увеличение числа посетителей, которые обращались за данной услугой, связывают с распространенной в социальных сетях фейковой информацией о том, что отказ от использования биометрических данных можно подать до 31 августа. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в региональном МФЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Единая биометрическая система (ЕБС) помогает идентифицировать гражданина по его биометрическим характеристикам, что позволяет получить любые услуги без личного посещения и документа, удостоверяющего личность. При этом сдача биометрии проходит на добровольной основе, а также требует письменного согласия и предоставления документов.

Отозвать согласие можно в любой момент, поскольку законодательно срок отказа не установлен. Для этого необходимо при личном обращении через МФЦ подать заявление. При этом гражданину понадобится паспорт и СНИЛС, для детей — свидетельство о рождении.