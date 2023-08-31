Прокуратура хочет изъять имущество у семьи арестованного Олега Кручинина

Нижегородская прокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества бывшего руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина. Как сообщили в надзорном ведомстве, проведенная проверка показала, что в 2012-2021 годах он, занимая госдолжности, приобретал дорогостоящее имущество – недвижимость и автомобили – стоимость которых существенно превышала его законные доходы. «Общая стоимость укрытого имущества составила более 35,2 млн руб.», – сообщили в надзорном ведомстве, уточнив, что для конспирации имущество оформлялось на близких родственников госслужащего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бывший руководитель территориальных органов Росприроднадзора Олег Кручинин был арестован осенью 2021 года. Сейчас него судят по обвинению в получении должностных взяток на сумму свыше 11 млн руб. от представителей компаний «ЛУК-Регионы», НТН и бывшего директора ЦЛАТИ по ПФО. Олег Кручинин вину не признает и доказывает, что в отношении него была совершена провокация взятки.

Иск прокуратуры об изъятии имущества в доход государства будет рассматривать тот же Нижегородский райсуд, в котором судят бывшего чиновника Росприроднадзора. Его адвокат Михаил Гаранин отметил, что ни у защиты, ни у семьи Олега Кручинина пока нет официальной информации об обращении областной прокуратуры в суд. «Я сильно сомневаюсь в правомерности подачи такого иска до результатов рассмотрения уголовного дела. Если же заявление прокуратуры об истребовании имущества будет принято к рассмотрению, на мой взгляд, это станет прецедентным разбирательством. По окончанию службы в МВД и до того, как занять должность в Росприроднадзоре, Олег Кручинин несколько лет занимался бизнесом и его доходы антикоррупционному контролю не подлежали. Я сомневаюсь, что этот иск имеет перспективы», – сообщил защитник.

Иван Сергеев