Автобус «Башавтотранса» с пассажирами улетел в кювет

Прокуратура Башкирии проводит проверку после ДТП с пассажирским автобусом в Чишминском районе. По данным ведомства, пассажирский «НефАЗ» опрокинулся в кювет на 1 км межмуниципальной автодороги Енгалышево — Осоргино. В автобусе находилось 12 пассажиров, два из которых получили травмы.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Чишминского района Нур Киреев. Прокуратура контролирует расследование ДТП. Ведомство также намерено проверить работу организации-перевозчика (по данным «Ъ-Уфа» — ГУП «Башавтотранс») в части обеспечения требований безопасности пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте