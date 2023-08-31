В Челябинске в суд передано дело о похищении младенца

Следственные органы Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя регионального центра, обвиняемого в похищении ребенка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Фигуранту грозит от пяти до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Преступление произошло в июне этого года. По версии следствия, челябинец, находясь в гостях в квартире одного из домов в Ленинском районе, «применяя насилие», похитил у своей знакомой ребенка, родившегося в 2023 году. На общественном транспорте горожанин перевез младенца к себе домой в другой район Челябинска.

«Благодаря слаженной работе следователя СК России и оперативных сотрудников полиции преступление раскрыто в кратчайшие сроки, мужчина был задержан, ребенок изъят»,– сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Похититель оказался ранее судимым за совершение особо тяжкого преступления.

После утверждения прокурором обвинительного заключения, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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