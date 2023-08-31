ФК «Ростов» обыграл московский «Локомотив»

Футбольный клуб «Ростов» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в рамках третьего тура FONBET Кубка России. Встреча прошла 30 августа на домашней арене ростовчан, сообщает пресс-служба ФК.
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Счет на 24-й минуте открыл Егор Голенков. Второй гол в ворота московских соперников на 37-й минуте отправил Илья Вахания.
Единственный гол в ворота ростовчан на 71-й минуте забил Максим Глушенков. Однако, изменить ход игры гостям это не помогло.
«Сейчас ''Ростов'' занимает лидирующую позицию в группе B, набрав 6 очков»,— сообщает пресс-служба клуба.