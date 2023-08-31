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ФК «Ростов» обыграл московский «Локомотив»

Футбольный клуб «Ростов» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в рамках третьего тура FONBET Кубка России. Встреча прошла 30 августа на домашней арене ростовчан, сообщает пресс-служба ФК.

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Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) - &quot;Локомотив&quot; (Москва) на стадионе &quot;Ростов Арена&quot;

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) - &quot;Локомотив&quot; (Москва) на стадионе &quot;Ростов Арена&quot;. Болельщица фотографируется с кубком России

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена". Болельщица фотографируется с кубком России

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) - &quot;Локомотив&quot; (Москва) на стадионе &quot;Ростов Арена&quot;. Главный тренер команды &quot;Ростов&quot; Валерий Карпин (слева) и главный тренер команды &quot;Локомотив&quot; Михаил Галактионов (справа) во время матча

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена". Главный тренер команды "Ростов" Валерий Карпин (слева) и главный тренер команды "Локомотив" Михаил Галактионов (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) - &quot;Локомотив&quot; (Москва) на стадионе &quot;Ростов Арена&quot;. Игрок команды &quot;Локомотив&quot; Владислав Сарвели (слева) во время матча

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена". Игрок команды "Локомотив" Владислав Сарвели (слева) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) - &quot;Локомотив&quot; (Москва) на стадионе &quot;Ростов Арена&quot;

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) - &quot;Локомотив&quot; (Москва) на стадионе &quot;Ростов Арена&quot;

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) - &quot;Локомотив&quot; (Москва) на стадионе &quot;Ростов Арена&quot;

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) - &quot;Локомотив&quot; (Москва) на стадионе &quot;Ростов Арена&quot;

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) - &quot;Локомотив&quot; (Москва) на стадионе &quot;Ростов Арена&quot;

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) - &quot;Локомотив&quot; (Москва) на стадионе &quot;Ростов Арена&quot;

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами &quot;Ростов&quot; (Ростов-на-Дону) - &quot;Локомотив&quot; (Москва) на стадионе &quot;Ростов Арена&quot;

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

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Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена". Болельщица фотографируется с кубком России

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена". Главный тренер команды "Ростов" Валерий Карпин (слева) и главный тренер команды "Локомотив" Михаил Галактионов (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена". Игрок команды "Локомотив" Владислав Сарвели (слева) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Счет на 24-й минуте открыл Егор Голенков. Второй гол в ворота московских соперников на 37-й минуте отправил Илья Вахания.

Единственный гол в ворота ростовчан на 71-й минуте забил Максим Глушенков. Однако, изменить ход игры гостям это не помогло.

«Сейчас ''Ростов'' занимает лидирующую позицию в группе B, набрав 6 очков»,— сообщает пресс-служба клуба.

Анастасия Назарова

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