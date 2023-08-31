ФК «Ростов» обыграл московский «Локомотив»

Фонбет - Кубок России по футболу 2023/24. Матч между командами "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Ростов Арена". Главный тренер команды "Ростов" Валерий Карпин (слева) и главный тренер команды "Локомотив" Михаил Галактионов (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин