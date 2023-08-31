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К выборам губернатора Нижегородской области подготовлено 6 тысяч наблюдателей

Общественная палата Нижегородской области подготовила к выборам губернатора более 6 тыс наблюдателей. Для них в общей сложности проведен 101 обучающий семинар.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами Романа Стронгина, отбором наблюдателей Общественнаяпалата занималась совместно с социально ориентированными НКО. Средний возраст наблюдателей — 40-45 лет. Для них в общей сложности проведен 101 обучающий семинар.

Как писал «Ъ-Приволжье», на кресло губернатора Нижегородской области официально претендуют пять человек. Кроме выдвинутого «Единой Россией» Глеба Никитина областная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов Владислава Егорова (КПРФ), Владислава Атмахова (ЛДПР), Александра Быкова («Партия пенсионеров») и Илью Померанцева («Гражданская сила»). Выборы пройдут 8-10 сентября.

Андрей Репин

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