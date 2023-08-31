Птицефабрика «Пермская» будет выпускать продукцию под новым брендом

Птицефабрика «Пермская» намерена начать продажу продукции под брендом «Важная цыпа». Как сообщает сайт регионального правительства со ссылкой на гендиректора холдинга «Агросила» Светлану Барсукову, это произойдет в течение сентября. Напомним, «Агросила» завершила сделки по приобретению птицефабрики у группы «Продо» в начале этого года. По оценкам экспертов, цена сделки составила около 3 млрд руб. Новый владелец намерен инвестировать в развитие производства до 2027 года 4 млрд руб. Это позволит увеличить производство продукции с 40 тыс. до 60 тыс. тонн в год, а также создать 200 новых рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Птицефабрика «Пермская» — одно из старейших сельскохозяйственных предприятий Пермского края, расположена в поселке Сылва Пермского района. Репродуктор птицефабрики находится в другом населенном пункте Пермского района — селе Бершеть. Предприятие было основано в феврале 1981 года, в ГК «Продо» входило с 2004 по 2023 год.