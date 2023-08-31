Нижегородские депутаты предложили подумать о запрете проката электросамокатов

Фракция ЛДПР в законодательном собрании Нижегородской области предложила создать рабочую группу для обсуждения вопроса о введении ограничений для арендованных самокатов вплоть до их полного запрета на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Свои инициативу либерал-демокарты объясняют тем, что арендованные электросамокаты часто используют люди в состоянии алкогольного опьянения, дети младше 14 лет, граждане с заболеваниями, наличие которых препятствует корректному управлению. Эксплуатацию таких самокатов никто не контролирует.

Авторы инициативы отмечают, что количество ДТП из-за использования самокатов, взятых на прокат, растет. В 2022 году в России пострадали более 900 человек, за первое полугодие 2023 года — более тысячи. Нижегородская область по итогам прошлого года заняла четвертое место среди российских регионов по количеству таких ДТП.

Как писал «Ъ-Приволжье»,в Нижнем Новгороде в 2022 году произошли 59 ДТП с электросамокатами, в 24 случаях были пострадавшие. С 1 марта в России запрещено использовать самокаты вдвоем или в нетрезвом виде. Скорость электросамокатов ограничена 25 км/ч. Нарушения квалифицируются как несоблюдение ПДД пешеходами, штрафы варьируются от 800 до 1,5 тыс. руб.

В апреле операторы кикшеринга заключили с мэрией Нижнего Новгорода соглашение о полном запрете катания на электросамокатах в кремле и парках. На центральной улице Большой Покровской скорость движения ограничена до 10 км/ч, на остальных улицах и набережных – 15 км/ч.

Андрей Репин