Kama Tyres намерена выпустить в этом году 13 млн шин

ГК Kama Tyres, которая ранее входила в «Татнефть», намерена в этом году выпустить 13 млн шин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прошлом году на предприятии произвели 12,4 млн шин. В 2023-м рост производства по плану должен составить 4,8%.

Напомним, в прошлом году компания «Татнефть» продала «Татнефтехиминвест-холдингу» группу предприятий шинного бизнеса Kama Tyres. При этом нефтяное предприятие продолжило сотрудничество с ГК на коммерческой основе с учетом ранее принятых обязательств.

В ГК Kama Tyres входят управляющее предприятие группы — ООО «Татшина», заводы-производители «Нижнекамскшина» и «Нижнекамский завод грузовых шин», а также обслуживающие предприятия и торговый дом «Кама».

"Ъ-Казань"