Kama Tyres намерена выпустить в этом году 13 млн шин

ГК Kama Tyres, которая ранее входила в «Татнефть», намерена в этом году выпустить 13 млн шин. Об этом сообщает «Интерфакс».
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В прошлом году на предприятии произвели 12,4 млн шин. В 2023-м рост производства по плану должен составить 4,8%.
Напомним, в прошлом году компания «Татнефть» продала «Татнефтехиминвест-холдингу» группу предприятий шинного бизнеса Kama Tyres. При этом нефтяное предприятие продолжило сотрудничество с ГК на коммерческой основе с учетом ранее принятых обязательств.
В ГК Kama Tyres входят управляющее предприятие группы — ООО «Татшина», заводы-производители «Нижнекамскшина» и «Нижнекамский завод грузовых шин», а также обслуживающие предприятия и торговый дом «Кама».