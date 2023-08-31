Госэкспертиза одобрила строительство объездной дороги под Челябинском

Управление государственной экспертизы по Челябинской области одобрило строительство автодороги между поселками Красное Поле и Полетаево Сосновского района. Информация об этом содержится на сайте Единого государственного реестра заключений.

Длина дороги регионального значения составит 6 км, она будет четырехполосной. Как сообщал областной миндортранс, трасса соединит пригородные микрорайоны Челябинска, в числе которых Парковый, Терема и Ньютон, с автодорогами Челябинск — Харлуши и Шершни — поселок Северный. Завершить строительство участка планируется в 2024 году.

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