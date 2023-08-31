Механико-математический факультет ПГНИУ возглавила сотрудница Института проблем точной механики и управления РАН

Сотрудникам и преподавателям механико-математического факультета Пермского университета представили исполняющую обязанности декана, доктора физико-математических наук Марину Барулину. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

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До назначения Марина Барулина руководила лабораторией анализа и синтеза динамических систем в прецизионной механике Института проблем точной механики и управления РАН.

Марина Барулина является действительным членом Академии навигации и управления движением и Российской академии космонавтики. В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Температурные и технологические погрешности микромеханических гироскопов», в 2016 году — докторскую диссертацию по теме «Математическое моделирование компонентов микромеханических датчиков инерциальной информации с учетом неклассической теории изгиба».

Прежний декан факультета Андрей Кузнецов покинул должность в связи с истечением срока действия контракта. Он продолжит работать на факультете в должности заведующего кафедрой информационной безопасности и систем связи.