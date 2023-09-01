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Процветавшие

Эмиль Яннингс (1884–1950)
актер театра и кино

Эмиль Яннингс в фильме «Приключения короля Павзолия», 1933

Эмиль Яннингс в фильме «Приключения короля Павзолия», 1933

Фото: Imagno / Getty Images

Эмиль Яннингс в фильме «Приключения короля Павзолия», 1933

Фото: Imagno / Getty Images

Чрезвычайно успешный актер и в Германской империи, и в Веймарской республике, и в Голливуде. Был первым в мире обладателем премии «Оскар» за лучшую мужскую роль (1929). Вернулся в Германию, потому что в Америке мог только сниматься в кино, но не играть в театре, кроме того, звуковое кино делало его дальнейшие перспективы в Голливуде сомнительными.

После прихода к власти национал-социалистов сохранил положение привилегированной кинозвезды. Сыграл заглавную роль в одном из главных фашистских пропагандистских фильмов — «Ом Крюгер» (1941). Был в дружеских отношениях со многими функционерами национал-социалистического государства, с 1936 года носил титул рейхскультурсенатора, в 1938 году был награжден медалью Гёте. Был искренне уверен в том, что по крайней мере при его жизни национал-социалисты останутся у власти и добьются мирового признания. Американская военная администрация в 1945 году объявила Яннингсу пожизненный запрет на работу в театре и кино.

«В Берлине же ничего не изменилось. Пиво такое же хорошее, как всегда, в театрах стало больше публики, денег можно заработать больше, чем когда-либо, <…> просто не обращай внимание на пару флажков — и все будет как раньше» (из частного разговора)

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