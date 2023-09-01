Делавшие, что закажут

Каспар Неер (1897–1962)

сценограф

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Фото: ullstein bild / ullstein bild / Getty Images 1932

Фото: ullstein bild / ullstein bild / Getty Images

Друг детства и одноклассник Брехта, Неер во время Первой мировой войны отправился добровольцем на фронт, был несколько раз ранен. После войны считался одним из самых талантливых и ярких театральных художников Германии. Был неотъемлемой частью брехтовской «команды», автор сценографии всех спектаклей Брехта до эмиграции последнего — включая «Трехгрошовую оперу» и «Взлет и падение города Махагони».

После прихода национал-социалистов к власти некоторое время ему было запрещено работать в театре, однако этот запрет был снят уже в 1934 году. В Третьем рейхе Каспар Неер оставался востребованным сценографом, при этом непубличность профессии (и, вероятно, готовность режиссеров и интендантов охранять эту непубличность) избавляла его от необходимости демонстрировать личную лояльность власти. В том, что идеологически она ему была не только чужда, но и враждебна, никто не сомневался ни тогда, ни позже. Однако он участвовал не только в постановках классической драмы и оперы, но оформлял спектакли по пьесам самых плодовитых нацистских драматургов-пропагандистов. Например, в 1936 году при его участии вышел спектакль «Панамский скандал» по антисемитской пьесе видного нацистского культурного функционера Меллера, разоблачающий «происки еврейских финансистов».

«Давайте как можно скорее забудем все, что было»

(из частной переписки 1945 года)