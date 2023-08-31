Бывший инспектор по делам несовершеннолетних осужден за взяточничество

Бывший инспектор муниципального управления общественной безопасности и профилактики правонарушений несовершеннолетних по Октябрьскому району Уфы Руслан Самигуллин признан виновным во взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Октябрьский райсуд Уфы приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, лишил его на пять лет права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления.

По данным пресс-службы управления СКР по Башкирии, с мая 2022 года по январь текущего года при обходах подведомственной территории в микрорайоне Сипайлово выявил у четверых предпринимателей нарушения правил благоустройства при оформлении фасадов торговых помещений и кафе. Руслан Самигуллин предложил не привлекать их к административной ответственности, если они ежемесячно будут перечислять ему от 1 до 3 тыс. руб. Предприниматели согласились и платили требуемые суммы. Факт получения взяток был выявлен оперативниками МВД республики.

Подсудимый признал вину, он был уволен со службы.

Влада Шипилова

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