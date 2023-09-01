Пригодившиеся и воспользовавшиеся

Ханс Йост (1890–1978)

поэт, романист и драматург; с 1935 — президент Имперской палаты литературы

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Фото: Atelier Balassa / ullstein bild / Getty Images 1930

Фото: Atelier Balassa / ullstein bild / Getty Images

До начала 1920-х годов находился под влиянием экспрессионистов и Томаса Манна. Во времена Веймарской республики — один из самых успешных молодых драматургов, представлявших правые националистические взгляды. (В 1933 году он напишет Гиммлеру письмо, в котором предложит отправить Томаса Манна в концлагерь.)

Самое известное произведение Йоста — драма «Шлагетер» (1929–1932), описывающая судьбу солдата-фрайкора Лео Альберта Шлагетера, погибшего в борьбе против французской армии в Рурской области в 1923 году. Премьера пьесы была приурочена к дню рождения Гитлера в 1933-м. После этого карьера Йоста развивалась стремительно, он стал одним из главных культурных функционеров Третьего рейха и занял высокое положение в структурах СС. Принимал активное участие в мероприятиях по «аризации» немецкой литературы, в том числе в уничтожении немецкого ПЕН-центра и создании Союза немецких писателей.

Фраза, обычно ошибочно приписываемая Герману Герингу — «Когда я слышу слово „культура”, я хватаюсь за браунинг»,— на самом деле реплика из «Шлагетера».

Йост был полностью лоялен нацистскому режиму и, более того, был одним из главных архитекторов его культурной политики. При этом он никогда не был слепым последователем Гитлера, а воспринимал политический режим как «карьерный лифт».

«Если Адольф не поторопится, я брошу своего Шлагетера в печку и напишу драму про Штреземана как героя нашего времени» (из частного разговора незадолго до прихода Гитлера к власти. Густав Штреземан — немецкий политик, национал-либерал, канцлер и министр иностранных дел Веймарской республики)