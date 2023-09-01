Сотрудничавшие, чтобы спасать

Хайнц Хилперт (1890–1967)
театральный режиссер, актер, интендант
1932
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У Хилперта был огромный опыт театрального руководства в Веймарской республике, а в Третьем рейхе он возглавлял целых два театра, Немецкий театр в Берлине и венский Театр в Йозефштадте. Главным ингредиентом в рецепте выживания Хилперта была классика. За десять лет он не допустил на свои сцены ни одной постановки современной пьесы — в частности, ни одной пьесы какого-либо современного нацистского литератора. Его баррикада состояла из Шекспира, Шиллера, Клейста.
За полную и гарантированную отстраненность от актуального за окном — а также потому, что Геббельс понимал, что идеологически более близкие режиму кандидаты просто развалят оба театра, ему позволяли сохранять в штате отдельных сотрудников с сомнительными или просто отсутствовавшими свидетельствами об арийском происхождении. Ради некоторых постановок Хилперту даже удавалось вытащить одного-двух актеров из лагеря.
«Два концлагеря на каникулах» (Геббельс о венской и берлинской труппах Хилперта)
Вильгельм Фуртвенглер (1886–1954)
дирижер
Вильгельм Фуртвенглер на заседании комиссии по денацификации, 1946
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«Назовите мне еврея, за которого Фуртвенглер бы не вступился»,— раздраженно писал один чиновник министерства пропаганды другому в служебной записке. Это заступничество уравновешивалось — и оплачивалось Фуртвенглером — бесконечными выступлениями на днях рождения фюрера, открытиях и закрытиях партийных съездов, памятных и праздничных днях нацистского календаря, должностью вице-президента Имперской палаты музыки и так далее.
«Я признаю только одну разделительную черту: между хорошим и плохим искусством» (из открытого письма Вильгельма Фуртвенглера Йозефу Геббельсу, 1933)