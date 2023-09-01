Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сотрудничавшие, чтобы спасать

Хайнц Хилперт (1890–1967)
театральный режиссер, актер, интендант

1932

1932

Фото: ullstein bild / ullstein bild / Getty Images

1932

Фото: ullstein bild / ullstein bild / Getty Images

У Хилперта был огромный опыт театрального руководства в Веймарской республике, а в Третьем рейхе он возглавлял целых два театра, Немецкий театр в Берлине и венский Театр в Йозефштадте. Главным ингредиентом в рецепте выживания Хилперта была классика. За десять лет он не допустил на свои сцены ни одной постановки современной пьесы — в частности, ни одной пьесы какого-либо современного нацистского литератора. Его баррикада состояла из Шекспира, Шиллера, Клейста.

За полную и гарантированную отстраненность от актуального за окном — а также потому, что Геббельс понимал, что идеологически более близкие режиму кандидаты просто развалят оба театра, ему позволяли сохранять в штате отдельных сотрудников с сомнительными или просто отсутствовавшими свидетельствами об арийском происхождении. Ради некоторых постановок Хилперту даже удавалось вытащить одного-двух актеров из лагеря.

«Два концлагеря на каникулах» (Геббельс о венской и берлинской труппах Хилперта)

Вильгельм Фуртвенглер (1886–1954)
дирижер

Вильгельм Фуртвенглер на заседании комиссии по денацификации, 1946

Вильгельм Фуртвенглер на заседании комиссии по денацификации, 1946

Фото: Imagno / Getty Images

Вильгельм Фуртвенглер на заседании комиссии по денацификации, 1946

Фото: Imagno / Getty Images

«Назовите мне еврея, за которого Фуртвенглер бы не вступился»,— раздраженно писал один чиновник министерства пропаганды другому в служебной записке. Это заступничество уравновешивалось — и оплачивалось Фуртвенглером — бесконечными выступлениями на днях рождения фюрера, открытиях и закрытиях партийных съездов, памятных и праздничных днях нацистского календаря, должностью вице-президента Имперской палаты музыки и так далее.

«Я признаю только одну разделительную черту: между хорошим и плохим искусством» (из открытого письма Вильгельма Фуртвенглера Йозефу Геббельсу, 1933)

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...