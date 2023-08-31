В Ульяновске стартует производство отечественных лакокрасочных покрытий

Российская компания «Литум» сменит в Ульяновске датское предприятие «Хемпель» на производстве лакокрасочных покрытий. Продукция будет предназначена для ряда отраслей, в том числе, для строительной, судостроительной, энергетической и нефтегазовой. Об этом сообщает губернатор Алексей Русских.

Фото: Правительство Ульяновской области

«Российская компания планирует возобновить работу завода до конца года»,— говорится в сообщении.

Переговоры с инвесторами по этой теме уже проведены. Также Алексей Русских поручил правительству оказать поддержку для перезапуска производства на территории индустриального парка «Заволжье».

При этом коллектив, работавший на предприятии, когда оно принадлежало компании «Хемпель», будет сохранен. Кроме того, прежний собственник передал новому владельцу современное оборудование.

Ранее стало известно о том, что на ООО «Симаз», которое выпускает автобусы для городских и межмуниципальных маршрутов, планируется расширение производства в 2024-2026 годах. В частности, на заводе предполагается создать минимум 580 рабочих мест.

Георгий Портнов