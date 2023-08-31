Бастрыкин возмутился волоките по уголовному делу о лечении Миши Бахтина со СМА

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о длительном необеспечении лекарством трехлетнего Миши Бахтина из Екатеринбурга, страдающего спинально-мышечной атрофией (СМА). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. И. о. СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов должен будет объяснить причины «допущенной по уголовному делу волокиты», а также рассказать о перспективах завершения его расследования.

«В сети Интернет сообщается о длительном необеспечении трехлетнего мальчика-инвалида жизненно необходимым лекарственным препаратом, несмотря на имеющееся судебное решение по данному поводу. До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены, ребенок медикаментом не обеспечен»,— отметили в пресс-службе.

Напомним, уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность») в отношении Областной детской клинической больницы (ОДКБ) было возбуждено в 2022 году. В том же году Ленинский районный суд вынес решение в пользу семьи и обязал медиков обеспечить ребенка препаратом «Спинраза». Однако врачи утверждают, что не могут предоставить Мише Бахтину препарат «Спинраза» по медицинским показаниям, поскольку в России нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования данного препарата после препарата «Золгенсма».

В июле этого года Мише Бахтину пообещали выдать препарат «Рисдиплам», который нужно принимать пожизненно. Однако, как сообщают СМИ, ребенок сначала должен пройти через еще один консилиум с участием врачей федеральных центров.

Накануне отца Мише Бахтина Дмитрия задержали во время пикета на Красной площади в Москве, где он стоял с плакатом «Помогите спасти сына». Протокол на мужчину составлять не стали. Сегодня, как сообщают СМИ, мужчина вышел с пикетом напротив Дома правительства.

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