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обновлено 15:15

Ряд земельных участков в Металлурге в Ижевске изымут для строительства дороги

В столице Удмуртии для строительства дороги в Октябрьском районе ряд участков изымут для муниципальных нужд. В частности, речь идет об объектах на территории СНТ «Металлург-4» от улицы Фруктовой до русла реки Подборенка. Соответствующее постановление, подписанное врио главы Ижевска Владимиром Гуляевым, опубликовано на сайте муниципалитета.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно документу, за изымаемые участки предусматривает возмещение, однако его объем не указывается. Постановление действует в течение трех лет с даты принятия.

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