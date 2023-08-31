Ряд земельных участков в Металлурге в Ижевске изымут для строительства дороги

В столице Удмуртии для строительства дороги в Октябрьском районе ряд участков изымут для муниципальных нужд. В частности, речь идет об объектах на территории СНТ «Металлург-4» от улицы Фруктовой до русла реки Подборенка. Соответствующее постановление, подписанное врио главы Ижевска Владимиром Гуляевым, опубликовано на сайте муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно документу, за изымаемые участки предусматривает возмещение, однако его объем не указывается. Постановление действует в течение трех лет с даты принятия.