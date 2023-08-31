Exeed проведет в России Гран-При среди сотрудников сервиса

Марка Exeed анонсировала первый всероссийский конкурс для сотрудников своих официальных сервисных центров. Участие в нем могут принять диагносты и мастера-консультанты из всех федеральных округов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Exeed Фото: Exeed

В работе мастеров-консультантов будет оцениваться умение выявлять и удовлетворять потребности клиента, знание стандартов работы и гарантийной политики бренда, умение выстраивать долгосрочные доброжелательные отношения с клиентами.

Для диагностов ключевым критерием оценки станет умение выявлять неисправности, самостоятельно выполнять ремонт, а также навыки работы с диагностическим и измерительным оборудованием, ремонтной документацией, знание особенностей работы электрооборудования, электронных систем и агрегатов марки.

Конкурс будет состоять из нескольких этапов. Отборочный тур пройдет в формате онлайн- тестирования на образовательном портале бренда. Затем участникам предстоит снять короткое видео о своей работе, хронометражем не более 10 минут. На финал по итогам отборочного тура и видео-конкурса будут приглашены 8 лучших мастеров-консультантов и 8 лучших диагностов Exeed, по одному специалисту каждой профессии от региона. В очном соревновании финалисты сразятся за право называть себя лучшим в своей специальности в 2023 году по итогам пяти различных конкурсных заданий.

«Exeed – компания, которая находится в постоянном движении к совершенству. Мы стремимся решать вопросы клиента за 24 часа с учетом всех индивидуальных пожеланий, — отметил руководитель отдела послепродажного обслуживания Exeed Алексей Горбунов. — Повышая профессиональные компетенции сотрудников дилерских центров, мы стремимся сделать наш сервис лучшим на рынке и обеспечить владельцам уникальный опыт взаимодействия с автомобилем».