Напротив «Ак Барс Арены» в Казани построят коттеджный поселок

В Казани напротив «Ак Барс Арены» планируют возвести коттеджный поселок. Информация об этом опубликована в сборнике документов мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Строительством займется «Специализированный застройщик Таум Девелопмент». Ему выдали разрешение на строительство жилых домов на десяти участках площадью 1,8 тыс. кв. м. Домовладения будут возведены на улице Троицкий лес. Поселок будет рассчитан на 55 жителей. Всего там возведут 17 домов: это десять блокированной застройки (соединенной в одном ряду общей боковой стеной) и семь индивидуальных жилых домов.

"Ъ-Казань"