Новая экономическая зона «Ростовская» может привлечь 8,6 млрд руб. инвестиций

Создание новой экономической зоны на территории Ростовской области позволит привлечь в регион инвестиции в размере 8,6 млрд руб. Планы по организации инвестиционной локации обсуждались в ходе заседания межведомственной рабочей группы в Министерстве экономического развития России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новая экономическая зона промышленно-производственного типа «Ростовская» будет создана на базе Новочеркасского индустриального парка. На территории зоны будут реализованы восемь инвестпроектов, что позволит создать 790 новых рабочих мест.

Инвесторы в рамках заседания представили проекты, которые готовы реализовать: это промышленные предприятия по производству сельхозтехники, оборудования для очистных сооружений, холодильного оборудования, строительство комплекса по сжижению природного газа.

Отмечается, что одним из преимуществ новой экономической зоны будет расположение вблизи крупных транспортных узлов и новых регионов России.

Анастасия Назарова