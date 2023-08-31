Рыбинский совет отказался досрочно прекращать полномочия двух депутатов

В Рыбинске депутаты муниципального совета четвертого созыва воздержались от решения о досрочном прекращении полномочий двух депутатов. На прекращении полномочий настаивала прокуратура, выявившая нарушения в декларациях депутатов. Об этом сообщили в муниципальном совете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск / «Вконтакте» Фото: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск / «Вконтакте»

На последнем заседании совета четвертого созыва депутаты не поддержали решение о досрочном сложении полномочий своих коллег Игоря Вараткова и Галины Гусевой. На прекращении полномочий настаивала прокуратура после проведенной проверки.

«Прокуратурой установлено, что в рамках декларационной кампании депутаты не предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей»,— сообщили в муниципальном совете.

Однако депутаты посчитали, что их полномочия все-равно прекращаются со дня начала работы муниципального совета пятого созыва, выборы которого состоятся 10 сентября, и большинством голосов воздержались от принятия решения о прекращении полномочий своих коллег.

Алла Чижова