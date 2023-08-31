На одного заемщика в Татарстане в среднем приходится 2,4 розничных кредита

На начало августа этого года в среднем на одного заемщика в Татарстане приходится 2,4 розничных кредита, что на 0,1 единицу больше, чем год назад. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Татарстан занял 12-ю строчку среди российских регионов с наибольшим средним количеством розничных кредитов на одного заемщика. Такой же показатель зафиксирован в Новосибирской, Московской, Иркутской, Ленинградской, Свердловской, Тульской и Оренбургской областях, Пермском и Красноярском крае, Москве и Санкт-Петербурге. Выше только в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской и Кемеровской областях. Там он составляет 2,5 кредита.

"Ъ-Казань"