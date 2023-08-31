Мост установят в микрорайоне Новый Игерман в Ижевске

В микрорайоне Новый Игерман в столице Удмуртии до конца ноября построят новый мост, сообщает пресс-служба администрации города. Длина объекта составит 21,6 м, а все конструкции выполнят из железобетона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Кроме того, на мосту для проезда автомобилей обустроят две полосы, а для пешеходов оборудуют тротуары с перильными и барьерными ограждениями. Грузоподъемность моста увеличится до 60 т, ранее — 3,5.

В настоящее время строители демонтировали старый мост, а также обустроили временную объездную дорогу. На объекте забили сваи и установили пролетные строения. Подрядчик приступил к заливке выравнивающего слоя.