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Внимание к словам: «Ростелеком» добавил новые функции в сервис аналитики речи

«Ростелеком» продолжает совершенствовать сервисы на платформе цифровых коммуникаций для бизнеса «Виртуальная АТС». Теперь пользователям платформы доступны персональная настройка аналитики, улучшенное качество записи в стереоформате для максимального распознавания речи и обновленный интерфейс личного кабинета. Используя инструменты аналитики речи, компании могут повысить качество обслуживания и увеличить продажи.

Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

К существующему функционалу преднастроенной аналитики разработчики «Ростелекома» добавили возможности гибкого конфигурирования персональных настроек. Так, после автоматического сохранения статистики за выбранный период в рабочем пространстве (дашборде) всю аналитику можно детализировать и выгрузить для дальнейшего использования в виде понятных графиков. В обновленном интерфейсе личного кабинета расширился набор параметров для анализа, поэтому клиенты могут самостоятельно создавать отчеты в соответствии с потребностями своего бизнеса.

Работать с записями диалогов стало удобнее: пользователь может управлять ключевыми параметрами, включая скорость, масштаб отображения аудиограммы и громкость. Аудиограмма раскладывается на звуковую дорожку оператора и абонента, а в транскрипте диалога отображаются переходы между репликами и выбранные для анализа метрики, слова, триггерные фразы. Клиент также может настроить, в каком формате скачать транскрипт диалога для дальнейшей работы — текстовом или табличном.

Стереоформат записи диалогов позволяет повысить качество распознавания диалогов после обработки инструментами аналитики речи до 100%. Для более точных результатов в систему загружено свыше 20 словарей и отчетов, отобранных с учетом собственной базы знаний «Ростелекома» и пожеланий компаний-пользователей. Это дает возможность учитывать практически любую отраслевую специфику.

«Мы рады предоставить клиентам виртуальной АТС широкие возможности аналитики речи. С помощью встроенного базового функционала компании могут самостоятельно проверять свои гипотезы, а гибкие пользовательские настройки позволяют им создавать собственные аналитические проекты, чтобы сделать свой бизнес еще более эффективным как с точки зрения показателей продаж, так и в части обслуживания», — говорит Михаил Родимов, руководитель направления офиса «Телефония» «Ростелекома».

Сервис «Аналитика речи» работает совместно с услугой «Запись разговоров» и автоматически анализирует все записанные диалоги. Он позволяет создавать и настраивать любое количество собственных аналитических срезов по загруженным звонкам, помогая клиентам решать различные бизнес-задачи. Например, с помощью аналитики речи можно фиксировать упоминания конкурентов в диалогах или выявлять слова-триггеры, чтобы корректировать скрипты продаж и повышать эффективность телемаркетинга. Кроме того, такая аналитика помогает оценивать уровень NPS (NetPromoterScore, индекс лояльности потребителей) и принимать решения, которые помогут его повысить.

Подключить «Аналитику речи» компании-пользователи виртуальной АТС «Ростелекома» могут самостоятельно в личном кабинете. Дополнительно можно выбрать круг пользователей, которым будет доступен этот функционал.

ПАО Ростелеком

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