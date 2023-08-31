В Краснодарском крае IT-ипотеку оформили на 6 млрд рублей

На Кубани с мая прошлого года льготную ипотеку для IT-специалистов одобрили по 800 заявкам. Общая сумма кредитов составила порядка 6 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил руководитель краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный, Кубань стабильно входит в пятерку регионов с самым большим количеством выданных кредитов.

Объем финансирования IT-ипотеки на Кубани за год вырос на 25%. За первое полугодие текущего года в рамках договоров ипотечного кредитования представителей IT-сферы было предоставлено 2,5 млрд руб. В текущем году такие соглашения заключили 350 человек.

Наталья Решетняк

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