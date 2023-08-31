Росприроднадзор выявил нарушения на мусорном полигоне «АГЖО-Сергач»

Региональное управление Росприроднадзора в ходе выездной проверки ООО «АГЖО-Сергач» выявило нарушения экологических требований при эксплуатации мусорного полигона у села Ачка в Сергачском районе. По данным Росприроднадзора, на этот полигон поступают отходы из 12 районов Нижегородской области. Объект относится к первой категории негативного воздействия на окружающую среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росприроднадзор

Фото: Росприроднадзор



Отбор проб почвы выявил превышения загрязнений по нефтепродуктам, ртути, сульфатам, хлоридам и другим загрязняющим веществам. «Это говорит о том, что полигон оказывает негативное влияние на компоненты окружающей среды. ООО «АГЖО-Сергач» не проводятся мероприятия по защите и охране почв от загрязнения и иного негативного воздействия, ухудшающего качественное состояние земель на прилегающих к полигону участках»,— считают в Росприроднадзоре.

Кроме того, по восточной стороне полигона отсутствует ограждение. Предприятием не предусмотрены технологические решения, обеспечивающие максимально возможное ограничение загрязнения окружающей среды, мусор разлетается в санитарно-защитной зоне объекта. На самом полигоне размещены отходы, в состав которых входят полезные компоненты, и захоронение которых запрещено. Также выявлены нарушения в области охраны атмосферного воздуха и факты сокрытия или искажения экологической информации.

По итогам проверки предприятию выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений. В ближайшее время в отношении юридического и ответственных должностных лиц будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности.

Андрей Репин