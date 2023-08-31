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Четырехкратный чемпион России стал новым тренером в академии «Рубина»

Четырехкратный чемпион РФ Александр Бухаров стал новым тренером в академии казанского «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Олег Бухарев, Коммерсантъ

Фото: Олег Бухарев, Коммерсантъ

«Легендарный форвард нашей команды будет работать в клубе в качестве тренера нападающих»,— говорится в сообщении.

Господин Бухаров начал играть в «Рубине» в 2003 году. С казанской командой он стал.двукратным чемпионом РФ. Позже он перешел в питерский «Зенит», где завоевал еще два чемпионских титула. Завершил он карьеру в составе казанского клуба. .

"Ъ-Казань"

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