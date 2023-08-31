АО «СИБУР-Химпром» возглавил бывший главный инженер компании

Гендиректором АО «СИБУР-Химпром» назначен Максим Леньков. К своим обязанностям он приступит с 1 сентября.

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Господин Леньков работает на предприятиях СИБУРа почти 25 лет, начав карьеру с должности слесаря на Томском нефтехимическом комбинате. Прошел несколько управленческих уровней на разных предприятиях компании, в 2016 году назначен главным инженером «Воронежсинтезкаучука». С 2018 года работал в функции «Эффективность производства» (ФЭП) Корпоративного центра, в 2020 году возглавил направление «Надежность и ремонты» ФЭП. В 2021 году перешел на позицию главного инженера АО «СИБУР-Химпром». На посту генерального директора Максим Леньков сменил Данила Рассказова, который теперь возглавит кадровый блок компании СИБУР в центральном аппарате.

АО «СИБУР-Химпром» — пермская производственная площадка «СИБУР Холдинга», одной из крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний в РФ. АО «СИБУР-Химпром» выпускает бутиловые спирты, этилен, пропилен, этилбензол, стирол и полистирол, а также пластификаторы и 2-этилгексанол.