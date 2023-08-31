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Дефицит нижегородского бюджета увеличен на 1,6 млрд рублей

Законодательное собрание Нижегородской области утвердило изменения в областной бюджет на 2023 год. В соответствии с этими изменениями доходы бюджета увеличен на 5,6 млрд руб., до 286,17 млрд руб., расходы — на 7,2 млрд руб., до 330,91 млрд руб. Дефицит бюджета увеличен на 1,6 млрд руб.и составит 44,74 млрд руб.

При обсуждении поправок изначально планировалось сохранить дефицит на прежнем уровне, а доходы и расходы увеличить на 5,6 млрд руб. Позже стало известно, что в 2023 году будет дополнительно направлено 1,6 млрд руб. на приобретение автобусов за счет специального казначейского кредита. В результате расходы бюджета и дефицит были увеличена на эту сумму. Также расходы областного бюджета вырастут за счет средств, направленных на обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи ГБУЗ «НИИ - Специализированная кардиохирургическая клиническая больница им. академика Б.А. Королева», на строительство двух детских садов в Арзамасе, поддержку АПК и увеличение ассигнований дорожного фонда. На 3 млрд руб. будет увеличен резервный фонд областного правительства.

Андрей Репин

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