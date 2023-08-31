Житель Челябинска осужден за разглашение телефонных разговоров

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор местному жителю, обвиняемому в нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к компьютерной информации. Ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 120 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд и следствие установили, что сотрудник одной из компаний-операторов связи, используя служебное положение, незаконно собирал и передавал «заказчику» детализации телефонных переговоров абонентов.

Преступление, выявленное УФСБ России по Челябинской области, расследовали сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ. Суд признал горожанина виновным по ч. 2 ст. 138 (нарушение тайны телефонных переговоров), ч. 3 ст. 183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну), ч. 2 ст. 272УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Всего в 2023 года по материалам регионального УФСБ за совершение преступлений в сфере компьютерной информации были осуждено три человека. Также зафиксировано более 15 атак, направленных на получение неправомерного доступа к информационным ресурсам правительства, законодательного собрания области, промышленных предприятий. Фактов утечки компьютерной информации не допущено, сообщает пресс-служба ведомства.