Самую большую полную Луну 2023 года запечатлел фотограф в Новороссийске

В ночь на 31 августа жители разных стран мира наблюдали редкое астрономическое явление — суперлуние (совпадение полнолуния с максимальным приближением Луны к планете). Оно стало вторым за месяц и самым большим в 2023 году. В Новороссийске кадры «Голубой Луны» сделал фотограф Sega Black-Sea.
Снимки суперлуния он выложил в своем Telegram-канале.
«Сегодня и правда было суперлуние "Голубая Луна". В 4:00 она была голубоватая, а уже в 5:10 стала желтеть»,— написал фотограф.
В большинстве городов России максимальных размеров Луна достигла 31 августа в 4 часа 35 минут.
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