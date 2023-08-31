Mash: «Уральские авиалинии» потеряли боевое оружие сотрудника ГИБДД

Авиакомпания «Уральские авиалинии» потеряла боевое оружие сотрудника ГИБДД, который летел из Махачкалы в Екатеринбург. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. Сейчас проводится проверка по данному инциденту.

Силовик, возвращавшийся из командировки в Дагестане, якобы оформил три места в багаже для служебного оружия: пистолета «Макаров», укороченного автомата Калашникова АКС-74, патронов и шести магазинов. Однако в аэропорту Кольцово ему выдали лишь патроны.

После обращения в полицию стало известно, что оружие по ошибке прилетели в московское Домодедово.

«Ъ-Урал» обратился в пресс-службу «Уральских авиалиний» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент подготовки материала ответа не поступило.

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