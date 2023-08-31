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обновлено 14:00

Глава СКР затребовал доклад о ходе расследования избиения несовершеннолетней в Октябрьском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад об установленных в ходе проверки обстоятельствах избиения несовершеннолетней девочки в Прикамье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

30 августа стало известно, что группа девочек-подростков в поселке Октябрьском жестоко избила сверстницу, сняла издевательства на видео, а позже стала демонстрировать эти кадры знакомым. СУ СКР по Пермскому краю проводит по факту произошедшего доследственную проверку.

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