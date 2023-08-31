Ювелирные мишки Mercury отправились в путешествие

Ювелирный бренд Mercury выпустил новый мультипликационный проект. Его герои — ювелирные мишки из коллекции Classic — вновь отправились в путешествие, на этот раз по летним воспоминаниям. Развязав ленту на коробочке с украшениями, мишки оказываются на цветочной поляне в ювелирном мире Mercury, где среди цветов порхают бабочки и стрекозы в виде бриллиантовых брошей из коллекции Classic.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Mercury Фото: Mercury Фото: Mercury Фото: Mercury Фото: Mercury Фото: Mercury Следующая фотография 1 / 6 Фото: Mercury Фото: Mercury Фото: Mercury Фото: Mercury Фото: Mercury Фото: Mercury

Затем мишки плавают на кувшинках вместе с драгоценной брошью-лягушкой. На дне воображаемого озера им встречается золотая рыбка с желтыми бриллиантами, а на закате в райском саду — сказочная Жар-птица с бриллиантовым хвостом. На память о летнем путешествии герои ролика приберегли для себя брошь в виде бриллиантового перышка. Всех героев мультипликационного фильма можно вживую увидеть в бутике Mercury и при желании стать обладателем одного из них.