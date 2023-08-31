В аэропорту Казани проводят учения во время нефтехимического форума на соседнем Kazan Expo

МЧС сегодня сообщило для СМИ о проведении плановых учений в аэропорту Казани.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
«Сегодня, 31 августа в 14:00 в международном аэропорту Казани имени Г. Тукая будут проводиться учения службы поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов (СПАСОП) аэропорта»,— говорится в сообщении ГУ МЧС по Татарстану, опубликованном мене чем за три за часа до начала мероприятий.
«Просим очевидцев этих плановых событий, связанных со скоплением спецтехники и применением средств имитации, сохранять спокойствие»,— предупредила пресс-служба.
В находящемся в непосредственном соседстве с аэропортом выставочном центре Kazan Expo сегодня же открылся ежегодный Татарстанский нефтегазохимический форум с участием представителей руководства РФ и нефтегазовых компаний.
В частности, спикерами форума заявлены вице-премьер Александр Новак, замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин, председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин.
Также среди участников министр нефти и экологии Королевства Бахрейн Мохаммед бин Мубарак бин Даин, замминистра энергетики Казахстана Асхат Хасенов.
Форум продлится до 2 сентября.