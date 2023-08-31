Жителя Иркутской области осудят за убийство знакомого и его 86-летней матери

В Иркутской области 25-летний местный житель признался в убийстве знакомого и его матери. В настоящее время дело передано в суд, сообщает региональная прокурата.

В начале января этого года обвиняемый пришел к 57-летнему знакомому в квартиру, где попросил его помочь вернуть карточный долг. Тот согласился, однако позднее между хозяином и гостем возник конфликт, в ходе которого фигурант дела нанес несколько ударов ножом своему знакомому. Также он убил 86-летнюю мать потерпевшего, которая стала свидетельницей расправы.

Злоумышленник покинул квартиру, прихватив с собой имущество на 50 тыс. руб. На следующий день он вернулся, чтобы скрыть следы преступления, для этого он расчленил тела жертв и в течение нескольких дней вывез останки на территорию одного из садоводств. Часть улик он спрятал в арендованном гараже.

Фигурант дела был задержан в одном из компьютерных клубов Иркутска. По данным следствия, ранее он уже был судим за совершение кражи и грабежа. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Александр Киселев