В Челябинской области стартовал отопительный сезон

В детских садах и школах Челябинской области начали включать отопление. Постановление о начале отопительного сезона в муниципальных школьных и дошкольных образовательных учреждениях подписал глава Усть-Катавского городского округа Сергей Семков. Документ опубликован на сайте местной администрации.

В постановлении указано, что решение принято «в связи с низкой температурой наружного воздуха в утреннее, вечернее и ночное время в целях недопущения понижения температуры в помещениях муниципальных школьных и дошкольных образовательных учреждений».

ООО «Теплоэнергетика» должно обеспечивать работу котельных в режиме отопления и горячего водоснабжения школ и детских садов Усть-Катава с 30 августа, говорится в документе. Правда, в отдельных объектах пока нет технической возможности подать тепло, уточняется в постановлении. К ним относятся начальная школа №6, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей и коррекционная школа-интернат. В этих учреждениях отопление появится, когда его будут подавать массово.