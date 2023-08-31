Песков: Горбачев оставил значительный след в истории России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент СССР Михаил Горбачев оставил значительный след в истории России. Накануне, 30 августа, исполнился год со дня смерти единственного президента СССР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Горбачев (слева) и Владимир Путин, 2006 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Михаил Горбачев (слева) и Владимир Путин, 2006 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Да, действительно, президент Путин поддерживал с ним отношения. И, конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда»,— сказал господин Песков, отвечая в ходе пресс-колла на вопрос об отношении Кремля к Михаилу Горбачеву.

Михаил Горбачев — первый и последний президент СССР. Он умер 30 августа 2022 года на 92-м году жизни. 3 сентября 2022-го его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой.

Каким запомнили Михаила Горбачева — в некрологе «Ъ».

Милена Костерева