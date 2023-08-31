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Песков: Горбачев оставил значительный след в истории России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент СССР Михаил Горбачев оставил значительный след в истории России. Накануне, 30 августа, исполнился год со дня смерти единственного президента СССР.

Михаил Горбачев (слева) и Владимир Путин, 2006 год

Михаил Горбачев (слева) и Владимир Путин, 2006 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Михаил Горбачев (слева) и Владимир Путин, 2006 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Да, действительно, президент Путин поддерживал с ним отношения. И, конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда»,— сказал господин Песков, отвечая в ходе пресс-колла на вопрос об отношении Кремля к Михаилу Горбачеву.

Михаил Горбачев — первый и последний президент СССР. Он умер 30 августа 2022 года на 92-м году жизни. 3 сентября 2022-го его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой.

Каким запомнили Михаила Горбачева — в некрологе «Ъ».

Милена Костерева

Фотогалерея

Политический путь Михаила Горбачева

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Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края в русско-украинской крестьянской семье. В детстве Михаил большую часть времени прожил в доме деда по материнской линии Пантелея Ефимовича Гопкало и бабушки Василисы Лукьяновны

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края в русско-украинской крестьянской семье. В детстве Михаил большую часть времени прожил в доме деда по материнской линии Пантелея Ефимовича Гопкало и бабушки Василисы Лукьяновны

Фото: Горбачев-Фонд

«То, что мы пережили в детстве, наверное, объясняет, почему именно мы, дети войны, решились менять устоявшийся образ жизни. Мы, мальчишки, на плечи которых легла ответственность за выживание семьи, за собственное пропитание, в одночасье стали взрослыми» &lt;br> Отец Михаила Горбачева Сергей Александрович участвовал в Великой Отечественной войне, а после возвращения с фронта вновь стал работать механизатором. Работе с комбайном он обучил и своего сына, и в 1949 году Михаил Горбачев за ударный труд по уборке зерновых был награжден орденом Трудового Красного Знамени

«То, что мы пережили в детстве, наверное, объясняет, почему именно мы, дети войны, решились менять устоявшийся образ жизни. Мы, мальчишки, на плечи которых легла ответственность за выживание семьи, за собственное пропитание, в одночасье стали взрослыми»
Отец Михаила Горбачева Сергей Александрович участвовал в Великой Отечественной войне, а после возвращения с фронта вновь стал работать механизатором. Работе с комбайном он обучил и своего сына, и в 1949 году Михаил Горбачев за ударный труд по уборке зерновых был награжден орденом Трудового Красного Знамени

Фото: Горбачев-Фонд

«Первые недели и месяцы чувствовал себя не очень уютно. Cопоставьте: село Привольное и Москва. Слишком велика разница и слишком большая ломка. Для меня, выросшего в деревне, Москва представлялась громадиной, гигантским городом. И сегодня живо охватившее меня тогда чувство волнения» &lt;br> В 19 лет Михаил Горбачев, учившийся на тот момент в десятом классе, стал кандидатом в члены КПСС. В 1950 году он с серебряной медалью окончил школу и без экзаменов поступил на юридический факультет МГУ

«Первые недели и месяцы чувствовал себя не очень уютно. Cопоставьте: село Привольное и Москва. Слишком велика разница и слишком большая ломка. Для меня, выросшего в деревне, Москва представлялась громадиной, гигантским городом. И сегодня живо охватившее меня тогда чувство волнения»
В 19 лет Михаил Горбачев, учившийся на тот момент в десятом классе, стал кандидатом в члены КПСС. В 1950 году он с серебряной медалью окончил школу и без экзаменов поступил на юридический факультет МГУ

Фото: Горбачев-Фонд

В 1952-м Михаил Горбачев вступил в КПСС и к 1970 году дослужился до поста первого секретаря Ставропольского крайкома. В 1978 году он был переведен в Москву и занял пост секретаря ЦК КПСС, а через два года стал членом Политбюро. В 1985-м на мартовском пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачев был официально избран генеральным секретарем ЦК

В 1952-м Михаил Горбачев вступил в КПСС и к 1970 году дослужился до поста первого секретаря Ставропольского крайкома. В 1978 году он был переведен в Москву и занял пост секретаря ЦК КПСС, а через два года стал членом Политбюро. В 1985-м на мартовском пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачев был официально избран генеральным секретарем ЦК

Фото: Борис Бабанов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«При первой встрече Раиса не проявила никакого интереса ко мне. А я пытался не показать, что на меня она сразу произвела огромное впечатление. Раиса выделялась среди всех девчонок в студенческом общежитии. Она не была писаной красавицей, но очень милой, симпатичной: живое лицо, глаза, стройная, изящная фигура и завораживающий голос, который и сейчас звучит у меня в ушах» &lt;br> Во время учебы в МГУ Михаил Горбачев познакомился со студенткой филфака Раисой Титаренко. В 1953 году молодые люди поженились&lt;br> На фото: генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой в 1986 году

«При первой встрече Раиса не проявила никакого интереса ко мне. А я пытался не показать, что на меня она сразу произвела огромное впечатление. Раиса выделялась среди всех девчонок в студенческом общежитии. Она не была писаной красавицей, но очень милой, симпатичной: живое лицо, глаза, стройная, изящная фигура и завораживающий голос, который и сейчас звучит у меня в ушах»
Во время учебы в МГУ Михаил Горбачев познакомился со студенткой филфака Раисой Титаренко. В 1953 году молодые люди поженились
На фото: генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой в 1986 году

Фото: Reuters

«То, что мы ввели наши войска в Афганистан было политической ошибкой, связанной с идеологическим подходом в международной политике, который в те годы исповедовал Советский Союз. Попытка навязать чужую модель устройства общества стране, имеющей свои глубокие традиции, всегда обречена на провал»&lt;br> В феврале 1986 года на XXVII съезде КПСС Михаил Горбачев сделал заявление о начале разработки плана поэтапного вывода войск из Афганистана. Последние советские военные покинули страну в феврале 1989 года

«То, что мы ввели наши войска в Афганистан было политической ошибкой, связанной с идеологическим подходом в международной политике, который в те годы исповедовал Советский Союз. Попытка навязать чужую модель устройства общества стране, имеющей свои глубокие традиции, всегда обречена на провал»
В феврале 1986 года на XXVII съезде КПСС Михаил Горбачев сделал заявление о начале разработки плана поэтапного вывода войск из Афганистана. Последние советские военные покинули страну в феврале 1989 года

Фото: Владимир Фомин

В 1986 году в истории российско-американских отношений произошел настоящий прорыв: в ходе переговоров 11-12 октября президентом США Рональдом Рейганом (справа) и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым был дан старт подписанию договора о начале ядерных разоружений

В 1986 году в истории российско-американских отношений произошел настоящий прорыв: в ходе переговоров 11-12 октября президентом США Рональдом Рейганом (справа) и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым был дан старт подписанию договора о начале ядерных разоружений

Фото: Reuters

В мае 1985 года, через пару месяцев после того, как Михаил Горбачев стал генсеком ЦК КПСС, вышли знаменитые постановления «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Виноградники было приказано уничтожить, цены на алкоголь резко выросли, а в очереди за выпивкой можно было провести несколько часов. Кампания была свернута через два года из-за массового недовольства&lt;br> На фото: экс-президент СССР Михаил Горбачев, актеры Пьер Ришар (слева) и Жерар Депардье в 1993 году

В мае 1985 года, через пару месяцев после того, как Михаил Горбачев стал генсеком ЦК КПСС, вышли знаменитые постановления «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Виноградники было приказано уничтожить, цены на алкоголь резко выросли, а в очереди за выпивкой можно было провести несколько часов. Кампания была свернута через два года из-за массового недовольства
На фото: экс-президент СССР Михаил Горбачев, актеры Пьер Ришар (слева) и Жерар Депардье в 1993 году

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

«Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем»&lt;br> Впервые термин «перестройка» был употреблен Михаилом Горбачевым в мае 1986 года во время визита в Ленинград, где он анонсировал начало общественно-политических реформ. Но первый этап перестройки стартовал годом ранее с антиалкогольной кампании и начала «борьбы с нетрудовыми доходами» — коррупцией. В марте 1990 года на третьем съезде народных депутатов Михаил Горбачев был избран президентом СССР

«Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем»
Впервые термин «перестройка» был употреблен Михаилом Горбачевым в мае 1986 года во время визита в Ленинград, где он анонсировал начало общественно-политических реформ. Но первый этап перестройки стартовал годом ранее с антиалкогольной кампании и начала «борьбы с нетрудовыми доходами» — коррупцией. В марте 1990 года на третьем съезде народных депутатов Михаил Горбачев был избран президентом СССР

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

19-21 августа 1991 года во время августовского путча Михаил Горбачев был в течение трех дней изолирован на президентской вилле в Форосе (Крым). После провала попытки госпереворота вернулся к исполнению обязанностей. В ноябре 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина (справа) была прекращена деятельность КПСС, генсеком которой был Михаил Горбачев. В декабре 1991, после подписания Беловежского соглашения и Алма-Атинского протокола, он перестал быть президентом СССР

19-21 августа 1991 года во время августовского путча Михаил Горбачев был в течение трех дней изолирован на президентской вилле в Форосе (Крым). После провала попытки госпереворота вернулся к исполнению обязанностей. В ноябре 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина (справа) была прекращена деятельность КПСС, генсеком которой был Михаил Горбачев. В декабре 1991, после подписания Беловежского соглашения и Алма-Атинского протокола, он перестал быть президентом СССР

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Сразу после своей отставки Михаил Горбачев основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований («Горбачев-фонд»), который занимается в том числе исследованием истории перестройки. В июне 1992 года Михаил Горбачев объявил о создании Международного Зеленого Креста — аналога Международного Красного Креста, но занимающегося вопросами экологии

Сразу после своей отставки Михаил Горбачев основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований («Горбачев-фонд»), который занимается в том числе исследованием истории перестройки. В июне 1992 года Михаил Горбачев объявил о создании Международного Зеленого Креста — аналога Международного Красного Креста, но занимающегося вопросами экологии

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

«Я горжусь этой премией. Она дана за то, что мы покончили с холодной войной, за то, что у нас хватило мужества остановить этот поезд гонки вооружений, прежде всего ядерных. Именно по нашей инициативе была отведена ядерная угроза. Мы пошли на риск, но в результате ядерное оружие наполовину было сокращено, уничтожено, и сейчас этот процесс продолжается»&lt;br> В 1990 году Михаил Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира. В своей нобелевской лекции в Осло он заявил: «Невозможно выпрыгнуть из собственной тысячелетней истории»

«Я горжусь этой премией. Она дана за то, что мы покончили с холодной войной, за то, что у нас хватило мужества остановить этот поезд гонки вооружений, прежде всего ядерных. Именно по нашей инициативе была отведена ядерная угроза. Мы пошли на риск, но в результате ядерное оружие наполовину было сокращено, уничтожено, и сейчас этот процесс продолжается»
В 1990 году Михаил Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира. В своей нобелевской лекции в Осло он заявил: «Невозможно выпрыгнуть из собственной тысячелетней истории»

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

«Я стремился соединить политику с наукой, моралью, нравственностью, ответственностью перед людьми. Для меня это было делом принципа. Нужно было положить предел разгулу вожделений правителей, их самодурству. Не все мне удалось, но я не считаю, что такой подход был ошибочным»&lt;br> В 1996 году Михаил Горбачев выдвинул свою кандидатуру на выборах президента РФ — за него проголосовали 386 069 человек (0,51 %). Победителем выборов по итогам второго тура стал Борис Ельцин

«Я стремился соединить политику с наукой, моралью, нравственностью, ответственностью перед людьми. Для меня это было делом принципа. Нужно было положить предел разгулу вожделений правителей, их самодурству. Не все мне удалось, но я не считаю, что такой подход был ошибочным»
В 1996 году Михаил Горбачев выдвинул свою кандидатуру на выборах президента РФ — за него проголосовали 386 069 человек (0,51 %). Победителем выборов по итогам второго тура стал Борис Ельцин

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

«Я всегда читаю газеты; телевидение все больше и больше не хочется смотреть»&lt;br> В 2002 году «Горбачев-фонд» принял участие в конкурсе по замещению частоты, принадлежавшей ТВ-6. В конкурсе приняли участие 13 организаций, в том числе — некоммерческое партнерство «Медиа-Социум», в состав которого вошло ЗАО «Шестой канал», который учредил бывший коллектив ТВ-6 во главе с Евгением Киселевым. «Медиа-Социум» стал победителем конкурса&lt;br> На фото: генеральный директор НТВ Евгений Киселев (слева) и первый президент СССР Михаил Горбачев в 2001 году

«Я всегда читаю газеты; телевидение все больше и больше не хочется смотреть»
В 2002 году «Горбачев-фонд» принял участие в конкурсе по замещению частоты, принадлежавшей ТВ-6. В конкурсе приняли участие 13 организаций, в том числе — некоммерческое партнерство «Медиа-Социум», в состав которого вошло ЗАО «Шестой канал», который учредил бывший коллектив ТВ-6 во главе с Евгением Киселевым. «Медиа-Социум» стал победителем конкурса
На фото: генеральный директор НТВ Евгений Киселев (слева) и первый президент СССР Михаил Горбачев в 2001 году

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

В 2000 году Михаил Горбачев был избран председателем Российской объединенной социал-демократической партии, объединившейся в 2001 году с Российской партией социальной демократии: до 2004 года экс-президент СССР был ее лидером. Социал-демократическая партия России была распущена в 2007 году решением Верховного суда РФ. Часть ее членов перешла после этого в партию «Справедливая Россия»&lt;br> На фото: главный редактор «Общей газеты» Егор Яковлев (слева) и Михаил Горбачев в 2001 году

В 2000 году Михаил Горбачев был избран председателем Российской объединенной социал-демократической партии, объединившейся в 2001 году с Российской партией социальной демократии: до 2004 года экс-президент СССР был ее лидером. Социал-демократическая партия России была распущена в 2007 году решением Верховного суда РФ. Часть ее членов перешла после этого в партию «Справедливая Россия»
На фото: главный редактор «Общей газеты» Егор Яковлев (слева) и Михаил Горбачев в 2001 году

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

«Если бы не та реклама, мы не смогли бы достроить новое здание фонда. По контракту я не должен разглашать сумму. Но это большая сумма, очень большая»&lt;br>В 1997 году Михаил Горбачев снялся в рекламном ролике сети пиццерий Pizza Hut. Спустя десять лет вышла рекламная кампания Louis Vuitton с его участием&lt;br> На фото: с телеведущей Светланой Сорокиной в 2002 году

«Если бы не та реклама, мы не смогли бы достроить новое здание фонда. По контракту я не должен разглашать сумму. Но это большая сумма, очень большая»
В 1997 году Михаил Горбачев снялся в рекламном ролике сети пиццерий Pizza Hut. Спустя десять лет вышла рекламная кампания Louis Vuitton с его участием
На фото: с телеведущей Светланой Сорокиной в 2002 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2002 году в офисе «Горбачев-фонда» был подписан договор о строительстве в Санкт-Петербурге нового института детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Максимовны Горбачевой. Для бывшего президента СССР онкология — «это особенная личная боль». Еще задолго до болезни Раисы Горбачевой, скончавшейся в 1999 году, была создана международная благотворительная организация «Гематологи мира — детям», которая способствовала развитию гематологии и онкологии в России. Фонд Горбачева пожертвовал на строительство новой больницы $1 млн

В 2002 году в офисе «Горбачев-фонда» был подписан договор о строительстве в Санкт-Петербурге нового института детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Максимовны Горбачевой. Для бывшего президента СССР онкология — «это особенная личная боль». Еще задолго до болезни Раисы Горбачевой, скончавшейся в 1999 году, была создана международная благотворительная организация «Гематологи мира — детям», которая способствовала развитию гематологии и онкологии в России. Фонд Горбачева пожертвовал на строительство новой больницы $1 млн

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

«Мне стыдно, что это происходит у нас. Я просто поражен. Так поступать с независимой демократической радиостанцией, которую любят и ценят, которую слушают люди, а потом и читают материалы в интернете. И такая бесцеремонность! Это просто пощечина общественному мнению»&lt;br> В феврале 2012 года «Газпром-Медиа» потребовал срочной отставки совета директоров и смены состава независимых директоров «Эха Москвы». Михаил Горбачев выступил в защиту радиостанции, заявив, что изменения в совете директоров «Эха» были санкционированы Кремлем&lt;br> На фото: с главным редактором «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым (справа) в 2010 году

«Мне стыдно, что это происходит у нас. Я просто поражен. Так поступать с независимой демократической радиостанцией, которую любят и ценят, которую слушают люди, а потом и читают материалы в интернете. И такая бесцеремонность! Это просто пощечина общественному мнению»
В феврале 2012 года «Газпром-Медиа» потребовал срочной отставки совета директоров и смены состава независимых директоров «Эха Москвы». Михаил Горбачев выступил в защиту радиостанции, заявив, что изменения в совете директоров «Эха» были санкционированы Кремлем
На фото: с главным редактором «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым (справа) в 2010 году

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Сколько раз все могло прекратиться. Мне всего три года было, когда за меня уже свечку в церкви ставили. Золотуха, что ли, была? Или свинка? Распухло горло, дышать нечем. Спасся тем, что мне целую бадейку меда скормили. Потом — оккупация, у нас же немцы стояли, запросто тоже могли жизни лишить... Или Форос в 1991-м, во время путча: обложили кругом, телефоны из гнезд повырывали... Как будто я куда-то мог убежать...»&lt;br>В день своего 80-летия 2 марта 2011 года Михаил Горбачев был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного

«Сколько раз все могло прекратиться. Мне всего три года было, когда за меня уже свечку в церкви ставили. Золотуха, что ли, была? Или свинка? Распухло горло, дышать нечем. Спасся тем, что мне целую бадейку меда скормили. Потом — оккупация, у нас же немцы стояли, запросто тоже могли жизни лишить... Или Форос в 1991-м, во время путча: обложили кругом, телефоны из гнезд повырывали... Как будто я куда-то мог убежать...»
В день своего 80-летия 2 марта 2011 года Михаил Горбачев был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова  /  купить фото

«Когда меня спрашивают: кто главный герой в деле объединения Германии, я отвечаю, не колеблясь: русские и немцы. Без того, что произошло в их отношениях за послевоенные годы, выход на новую политику был бы просто невозможен»&lt;br> На фото: с немецким канцлером Ангелой Меркель в 2011 году

«Когда меня спрашивают: кто главный герой в деле объединения Германии, я отвечаю, не колеблясь: русские и немцы. Без того, что произошло в их отношениях за послевоенные годы, выход на новую политику был бы просто невозможен»
На фото: с немецким канцлером Ангелой Меркель в 2011 году

Фото: Reuters / BPA / Jesco Denzel / Pool

«Я всю жизнь прожил в окружении девчат, женщин. И должен сказать: это очень хорошая компания!»&lt;br> Михаил Горбачев — основатель Всемирной женской премии, вручаемой ежегодно «лучшим женщинами мира»&lt;br> На фото: с актрисой Шэрон Стоун в 2011 году

«Я всю жизнь прожил в окружении девчат, женщин. И должен сказать: это очень хорошая компания!»
Михаил Горбачев — основатель Всемирной женской премии, вручаемой ежегодно «лучшим женщинами мира»
На фото: с актрисой Шэрон Стоун в 2011 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова

«Раиса всегда хотела понять, что надо делать конкретно ей, поскольку семья оказалась в центре событий страны и мира. Вечные разговоры, будто она принимала политические решения или оказывала на меня какое-то давление, — вздор. Она даже не знала, как Политбюро работает и что оно делает. Ее больше волновало то, что обсуждалось на страницах газет, по телевидению, вообще в обществе» &lt;br> В 2012 году вышла книга Михаила Горбачева «Наедине с собой», в которой он рассказал о личном не меньше, чем о политике

«Раиса всегда хотела понять, что надо делать конкретно ей, поскольку семья оказалась в центре событий страны и мира. Вечные разговоры, будто она принимала политические решения или оказывала на меня какое-то давление, — вздор. Она даже не знала, как Политбюро работает и что оно делает. Ее больше волновало то, что обсуждалось на страницах газет, по телевидению, вообще в обществе»
В 2012 году вышла книга Михаила Горбачева «Наедине с собой», в которой он рассказал о личном не меньше, чем о политике

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Я не могу объединиться с Зюгановым, потому что я принципиально с ним расхожусь. То, что вы кричите в мой адрес, — это надо ему сказать. Потому что Зюганов и его окружение в 1991 году, когда рассматривались Беловежские соглашения в Верховных Советах России, Белоруссии и Украины, уговаривали российских депутатов голосовать за эти соглашения. Я не могу объединиться с этими людьми» &lt;br> В 2018 году ряд СМИ сообщил о ссоре между лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и кандидатом от его партии на выборах президента РФ Павлом Грудининым. По некоторым данным, они разошлись в оценках деятельности первого президента СССР. Сам Михаил Горбачев заявил, что «не вмешивается в выборы». В том же году вышла новая книга Михаил Горбачева о перестройке «В меняющемся мире»

«Я не могу объединиться с Зюгановым, потому что я принципиально с ним расхожусь. То, что вы кричите в мой адрес, — это надо ему сказать. Потому что Зюганов и его окружение в 1991 году, когда рассматривались Беловежские соглашения в Верховных Советах России, Белоруссии и Украины, уговаривали российских депутатов голосовать за эти соглашения. Я не могу объединиться с этими людьми»
В 2018 году ряд СМИ сообщил о ссоре между лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и кандидатом от его партии на выборах президента РФ Павлом Грудининым. По некоторым данным, они разошлись в оценках деятельности первого президента СССР. Сам Михаил Горбачев заявил, что «не вмешивается в выборы». В том же году вышла новая книга Михаил Горбачева о перестройке «В меняющемся мире»

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

В 2019 году сообщалось, что в связи с ухудшением здоровья господина Горбачева несколько раз госпитализировали. 30 августа 2022 года первый и единственный президент СССР умер после продолжительной болезни

В 2019 году сообщалось, что в связи с ухудшением здоровья господина Горбачева несколько раз госпитализировали. 30 августа 2022 года первый и единственный президент СССР умер после продолжительной болезни

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края в русско-украинской крестьянской семье. В детстве Михаил большую часть времени прожил в доме деда по материнской линии Пантелея Ефимовича Гопкало и бабушки Василисы Лукьяновны

Фото: Горбачев-Фонд

«То, что мы пережили в детстве, наверное, объясняет, почему именно мы, дети войны, решились менять устоявшийся образ жизни. Мы, мальчишки, на плечи которых легла ответственность за выживание семьи, за собственное пропитание, в одночасье стали взрослыми»
Отец Михаила Горбачева Сергей Александрович участвовал в Великой Отечественной войне, а после возвращения с фронта вновь стал работать механизатором. Работе с комбайном он обучил и своего сына, и в 1949 году Михаил Горбачев за ударный труд по уборке зерновых был награжден орденом Трудового Красного Знамени

Фото: Горбачев-Фонд

«Первые недели и месяцы чувствовал себя не очень уютно. Cопоставьте: село Привольное и Москва. Слишком велика разница и слишком большая ломка. Для меня, выросшего в деревне, Москва представлялась громадиной, гигантским городом. И сегодня живо охватившее меня тогда чувство волнения»
В 19 лет Михаил Горбачев, учившийся на тот момент в десятом классе, стал кандидатом в члены КПСС. В 1950 году он с серебряной медалью окончил школу и без экзаменов поступил на юридический факультет МГУ

Фото: Горбачев-Фонд

В 1952-м Михаил Горбачев вступил в КПСС и к 1970 году дослужился до поста первого секретаря Ставропольского крайкома. В 1978 году он был переведен в Москву и занял пост секретаря ЦК КПСС, а через два года стал членом Политбюро. В 1985-м на мартовском пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачев был официально избран генеральным секретарем ЦК

Фото: Борис Бабанов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«При первой встрече Раиса не проявила никакого интереса ко мне. А я пытался не показать, что на меня она сразу произвела огромное впечатление. Раиса выделялась среди всех девчонок в студенческом общежитии. Она не была писаной красавицей, но очень милой, симпатичной: живое лицо, глаза, стройная, изящная фигура и завораживающий голос, который и сейчас звучит у меня в ушах»
Во время учебы в МГУ Михаил Горбачев познакомился со студенткой филфака Раисой Титаренко. В 1953 году молодые люди поженились
На фото: генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой в 1986 году

Фото: Reuters

«То, что мы ввели наши войска в Афганистан было политической ошибкой, связанной с идеологическим подходом в международной политике, который в те годы исповедовал Советский Союз. Попытка навязать чужую модель устройства общества стране, имеющей свои глубокие традиции, всегда обречена на провал»
В феврале 1986 года на XXVII съезде КПСС Михаил Горбачев сделал заявление о начале разработки плана поэтапного вывода войск из Афганистана. Последние советские военные покинули страну в феврале 1989 года

Фото: Владимир Фомин

В 1986 году в истории российско-американских отношений произошел настоящий прорыв: в ходе переговоров 11-12 октября президентом США Рональдом Рейганом (справа) и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым был дан старт подписанию договора о начале ядерных разоружений

Фото: Reuters

В мае 1985 года, через пару месяцев после того, как Михаил Горбачев стал генсеком ЦК КПСС, вышли знаменитые постановления «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Виноградники было приказано уничтожить, цены на алкоголь резко выросли, а в очереди за выпивкой можно было провести несколько часов. Кампания была свернута через два года из-за массового недовольства
На фото: экс-президент СССР Михаил Горбачев, актеры Пьер Ришар (слева) и Жерар Депардье в 1993 году

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

«Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем»
Впервые термин «перестройка» был употреблен Михаилом Горбачевым в мае 1986 года во время визита в Ленинград, где он анонсировал начало общественно-политических реформ. Но первый этап перестройки стартовал годом ранее с антиалкогольной кампании и начала «борьбы с нетрудовыми доходами» — коррупцией. В марте 1990 года на третьем съезде народных депутатов Михаил Горбачев был избран президентом СССР

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

19-21 августа 1991 года во время августовского путча Михаил Горбачев был в течение трех дней изолирован на президентской вилле в Форосе (Крым). После провала попытки госпереворота вернулся к исполнению обязанностей. В ноябре 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина (справа) была прекращена деятельность КПСС, генсеком которой был Михаил Горбачев. В декабре 1991, после подписания Беловежского соглашения и Алма-Атинского протокола, он перестал быть президентом СССР

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Сразу после своей отставки Михаил Горбачев основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований («Горбачев-фонд»), который занимается в том числе исследованием истории перестройки. В июне 1992 года Михаил Горбачев объявил о создании Международного Зеленого Креста — аналога Международного Красного Креста, но занимающегося вопросами экологии

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

«Я горжусь этой премией. Она дана за то, что мы покончили с холодной войной, за то, что у нас хватило мужества остановить этот поезд гонки вооружений, прежде всего ядерных. Именно по нашей инициативе была отведена ядерная угроза. Мы пошли на риск, но в результате ядерное оружие наполовину было сокращено, уничтожено, и сейчас этот процесс продолжается»
В 1990 году Михаил Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира. В своей нобелевской лекции в Осло он заявил: «Невозможно выпрыгнуть из собственной тысячелетней истории»

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

«Я стремился соединить политику с наукой, моралью, нравственностью, ответственностью перед людьми. Для меня это было делом принципа. Нужно было положить предел разгулу вожделений правителей, их самодурству. Не все мне удалось, но я не считаю, что такой подход был ошибочным»
В 1996 году Михаил Горбачев выдвинул свою кандидатуру на выборах президента РФ — за него проголосовали 386 069 человек (0,51 %). Победителем выборов по итогам второго тура стал Борис Ельцин

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

«Я всегда читаю газеты; телевидение все больше и больше не хочется смотреть»
В 2002 году «Горбачев-фонд» принял участие в конкурсе по замещению частоты, принадлежавшей ТВ-6. В конкурсе приняли участие 13 организаций, в том числе — некоммерческое партнерство «Медиа-Социум», в состав которого вошло ЗАО «Шестой канал», который учредил бывший коллектив ТВ-6 во главе с Евгением Киселевым. «Медиа-Социум» стал победителем конкурса
На фото: генеральный директор НТВ Евгений Киселев (слева) и первый президент СССР Михаил Горбачев в 2001 году

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

В 2000 году Михаил Горбачев был избран председателем Российской объединенной социал-демократической партии, объединившейся в 2001 году с Российской партией социальной демократии: до 2004 года экс-президент СССР был ее лидером. Социал-демократическая партия России была распущена в 2007 году решением Верховного суда РФ. Часть ее членов перешла после этого в партию «Справедливая Россия»
На фото: главный редактор «Общей газеты» Егор Яковлев (слева) и Михаил Горбачев в 2001 году

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

«Если бы не та реклама, мы не смогли бы достроить новое здание фонда. По контракту я не должен разглашать сумму. Но это большая сумма, очень большая»
В 1997 году Михаил Горбачев снялся в рекламном ролике сети пиццерий Pizza Hut. Спустя десять лет вышла рекламная кампания Louis Vuitton с его участием
На фото: с телеведущей Светланой Сорокиной в 2002 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2002 году в офисе «Горбачев-фонда» был подписан договор о строительстве в Санкт-Петербурге нового института детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Максимовны Горбачевой. Для бывшего президента СССР онкология — «это особенная личная боль». Еще задолго до болезни Раисы Горбачевой, скончавшейся в 1999 году, была создана международная благотворительная организация «Гематологи мира — детям», которая способствовала развитию гематологии и онкологии в России. Фонд Горбачева пожертвовал на строительство новой больницы $1 млн

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

«Мне стыдно, что это происходит у нас. Я просто поражен. Так поступать с независимой демократической радиостанцией, которую любят и ценят, которую слушают люди, а потом и читают материалы в интернете. И такая бесцеремонность! Это просто пощечина общественному мнению»
В феврале 2012 года «Газпром-Медиа» потребовал срочной отставки совета директоров и смены состава независимых директоров «Эха Москвы». Михаил Горбачев выступил в защиту радиостанции, заявив, что изменения в совете директоров «Эха» были санкционированы Кремлем
На фото: с главным редактором «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым (справа) в 2010 году

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Сколько раз все могло прекратиться. Мне всего три года было, когда за меня уже свечку в церкви ставили. Золотуха, что ли, была? Или свинка? Распухло горло, дышать нечем. Спасся тем, что мне целую бадейку меда скормили. Потом — оккупация, у нас же немцы стояли, запросто тоже могли жизни лишить... Или Форос в 1991-м, во время путча: обложили кругом, телефоны из гнезд повырывали... Как будто я куда-то мог убежать...»
В день своего 80-летия 2 марта 2011 года Михаил Горбачев был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова  /  купить фото

«Когда меня спрашивают: кто главный герой в деле объединения Германии, я отвечаю, не колеблясь: русские и немцы. Без того, что произошло в их отношениях за послевоенные годы, выход на новую политику был бы просто невозможен»
На фото: с немецким канцлером Ангелой Меркель в 2011 году

Фото: Reuters / BPA / Jesco Denzel / Pool

«Я всю жизнь прожил в окружении девчат, женщин. И должен сказать: это очень хорошая компания!»
Михаил Горбачев — основатель Всемирной женской премии, вручаемой ежегодно «лучшим женщинами мира»
На фото: с актрисой Шэрон Стоун в 2011 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова

«Раиса всегда хотела понять, что надо делать конкретно ей, поскольку семья оказалась в центре событий страны и мира. Вечные разговоры, будто она принимала политические решения или оказывала на меня какое-то давление, — вздор. Она даже не знала, как Политбюро работает и что оно делает. Ее больше волновало то, что обсуждалось на страницах газет, по телевидению, вообще в обществе»
В 2012 году вышла книга Михаила Горбачева «Наедине с собой», в которой он рассказал о личном не меньше, чем о политике

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Я не могу объединиться с Зюгановым, потому что я принципиально с ним расхожусь. То, что вы кричите в мой адрес, — это надо ему сказать. Потому что Зюганов и его окружение в 1991 году, когда рассматривались Беловежские соглашения в Верховных Советах России, Белоруссии и Украины, уговаривали российских депутатов голосовать за эти соглашения. Я не могу объединиться с этими людьми»
В 2018 году ряд СМИ сообщил о ссоре между лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и кандидатом от его партии на выборах президента РФ Павлом Грудининым. По некоторым данным, они разошлись в оценках деятельности первого президента СССР. Сам Михаил Горбачев заявил, что «не вмешивается в выборы». В том же году вышла новая книга Михаил Горбачева о перестройке «В меняющемся мире»

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

В 2019 году сообщалось, что в связи с ухудшением здоровья господина Горбачева несколько раз госпитализировали. 30 августа 2022 года первый и единственный президент СССР умер после продолжительной болезни

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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