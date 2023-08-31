«Для Quill and Pad Алексей Кутковой уже написал насколько статей»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о проекте одного из лучших экспертов в области часов в мире.

Я очень рада, что один из моих любимых часовых экспертов Алексей Кутковой стал автором онлайн-издания Quill and Pad. Алексей — технический гений. Мы с ним много лет были коллегами, и я нередко наблюдала, как он приходит к какому-нибудь директору по разработке крупной важной марки и начинает красной ручкой чертить, как бы сделал он, или уточняя, так ли в модели решен тот или иной вопрос.

Красная ручка — не метафора, Кутковой всегда ходил с этой красной ручкой и папкой.

Для Quill and Pad Алексей уже написал насколько статей. На мой личный вкус, одна из наиболее интересных для любителей истории часов — про Royal Oak Offshore, который отмечает в нынешнем году 30-летие.

Как пишет Кутковой (это мой перевод его авторского текста с английского): «Появление Audemars Piguet Royal Oak Offshore стало таким же поворотным моментом в истории современных наручных часов, как и появление оригинальных Royal Oak.

Royal Oak Offshore оказался предвестником изменения интереса публики к часам с выразительным, привлекающим внимание дизайном, отличающимся повышенной прочностью и долговечностью.

Во-вторых, Royal Oak Offshore были очень крупными для того времени. Если сегодня нормальным считается размер 42 мм, то в 1993 году стандартом для классических мужских часов были 34-36 мм, а для мужских спортивных часов — в основном 36-38 мм».

Не буду пересказывать всю статью, полную интересных исторических подробностей вроде ожидания истечения действия торговой марки Omega Off Shore, зарегистрированной в 1974-м.

Заканчивается статься подробным разбором выпущенных к юбилею новинок. Читаю и снова представляю, как Алексей смотрит распечатку с их техническим характеристиками и ставит пометки красной ручкой.