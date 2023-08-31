«Устройства китайских производителей не вошли в десятку»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие гаджеты покупают чаще всего и как меняются привычки потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Apple рассчитывает на то, что доля будущего флагманского iPhone составит 35-40% от объемов глобальных поставок «яблочных» смартфонов в следующем году. Такими цифрами поделился аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо, зарекомендовавший себя как тот, кто дает точные прогнозы по работе купертиновской команды.

Даже если вынести за скобки заверения специалиста, такие амбиции «яблочников» легко представить, учитывая текущие данные. Недавние исследования компании Omdia показали, что iPhone 14 стал самым продаваемым смартфоном в мире в первой половине этого года. С января по июнь Apple отгрузила 26,5 млн единиц iPhone 14 Pro Max. Это больше любой модели любого производителя.

Аналитики Omdia выявили изменение покупательских привычек. Пользователи стали приобретать более дорогие смартфоны и теряют интерес к устройствам низкого и среднего ценовых диапазонов. Это косвенно подтверждают второе, третье и четвертое места в рейтинге самых продаваемых. Эти позиции также за продукцией Купертино.

Объем отгруженных 14 Pro составил 21 млн штук. Обычный iPhone 14 на третьей позиции с показателем 16,5 млн. И на 1 млн меньше результаты у его прошлогоднего предшественника в базовой версии. Пятерку лидеров замыкает устройство бюджетной категории Samsung Galaxy A14. В первом полугодии на рынок поставили свыше 12 млн этих смартфонов. Следом идет текущий южнокорейский флагман Galaxy S23 Ultra. Его достижения почти превысили планку в 10 млн единиц.

Устройства китайских производителей вообще не вошли в глобальную десятку самых продаваемых смартфонов. Более того, специалисты Omdia выявили, что поставки смартфонов из Поднебесной снизились в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ключевой причиной аналитики назвали спад интереса к среднему и низкому ценовому сегменту.

С учетом роста интереса пользователей к премиум-моделям с гибкими дисплеями, а также особенностей российских реалий на отечественном рынке стоит ждать почти противоположной ситуации. А именно заметного роста и лидирующих позиций по поставкам со стороны китайских вендоров.