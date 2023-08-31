Саратовская фирма не смогла оспорить изъятие земли под ливневки

Арбитражный суд Саратовской области отказался отменять постановление мэрии об изъятии земельных участков у коммерческой структуры. Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение чиновников оспаривает ООО «Саратовская Строительная Корпорация».

Предметом разбирательства стал документ от июля 2022 года об изъятии для муниципальных нужд земельного участка площадью 595 квадратных метров по адресу: 4-й проезд им. Чернышевского Н. Г., б/н. Чиновники планируют обустроить там ливневую канализацию.

В ходе заседания Арбитражный суд отказался считать внесудебную экспертизу истца надлежащим доказательством.

Представители ООО «ССК» уже подали апелляционную жалобу, уточнили в суде.

Никита Маркелов

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