Каждый второй путешественник этим летом провел на Южном Урале более одного дня

Более половины путешественников, посетивших этим летом Челябинскую область, провели в регионе более одного дня. К такому выводу пришли в МТС, проанализировав с помощью обезличенных данных Big Data и сервиса МТС Travel туристический поток в Челябинскую область. Многодневные поездки в регион совершили 54% посетивших его людей. В прошлом году этот показатель составлял 37%.

По данным компании, пик активности туристов на Южном Урале пришелся на июль: туристический поток во втором месяце лета увеличился на 38% по сравнению с другими месяцами лета. В целом число отдыхающих в этот летний сезон осталось на уровне прошлого года, увеличилось лишь время пребывания.

«На 14% год к году увеличилось число туристов, которые лето задерживались в регионе на два дня, на 3,2% - отдыхающих, которые провели в Челябинской области по три дня, на 3,2% - тех, кто останавливался до недели».

20% турпотока пришлось на гостей из Свердловской области, 12,2% - на Башкортостан, на долю Ханты-Мансийского автономного округа – 4,3%. Аналитики добавляют, что число приезжих из более удаленных от Челябинской области регионов этим летом уменьшилось. Этому, по их мнению, способствовали растущая популярность регионов Северного Кавказа и высокая загруженность южноуральских зон отдыха.