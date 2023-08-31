ТПП назвала дискриминацией ужесточение контроля за трансграничными сделками

Торгово-промышленная палата (ТПП) России выступила против намерений Минфина ужесточить контроль за трансграничными сделками отечественных компаний. Если предложение ведомства будет принято, то ФНС получит новые полномочия и сможет устанавливать увеличенные налоговые ставки для российских компаний. По мнению объединения, изменения законодательства ухудшат «и без того тяжелое положение налогоплательщиков».

«Такой подход будет фактически означать двойное налогообложение одной и той же суммы»,— говорится в направленных ТПП замечаниях к законопроекту министерства финансов (цитата по Forbes).

В Торгово-промышленной палате обратили внимание на то, что ужесточение ответственности не затронет аналогичные нарушения в сделках между российскими компаниям. Также в ТПП опасаются, что Федеральная налоговая служба (ФНС) будет руководствоваться при контроле за трансграничными сделками формальными признаками, что может привести к необоснованному начислению фирмам слишком высоких налогов.

Министерство финансов РФ ранее предложило ввести жесткие меры контроля и ужесточить ответственность за манипулирование ценами в сделках между взаимозависимыми российскими и зарубежными компаниями. Минфин считает, что такие поправки необходимо внести в Налоговый кодекс. Увеличивать ставки для компаний можно будет в том случае, когда фирма из РФ переводит зарубежной компании сумму за товары или услуги, поставленные по «необоснованно завышенной цене». Тогда выгода зарубежной компании будет приравнена к выплате дивидендов и обложена налогом 15%.

Как пояснял «Ъ» адвокат Forward Legal Роман Гусак, изменения предложены в целях борьбы с уклонением от уплаты налогов при формировании центров прибыли за пределами РФ. Предприниматели из-за санкций для сохранения цепочек поставок стали чаще, чем раньше, создавать компании-посредники за рубежом.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Дивиденды по завышенной цене».

Александр Кислов