Старообрядцы Ростова в суде требуют от властей передать им музейное помещение на ул. Ульяновской

Старообрядческая община Покрова святой Богородицы Ростова-на-Дону подала иск к администрации донской столицы с требованием передать в собственность религиозного объединения нежилое помещение в одном из зданий Покровского собора на ул. Ульяновской, 39. Иск принял к рассмотрению Арбитражный суд Ростовской области, пишет Donnews.ru.

Согласно информации сетевого издания, старообрядческая община ранее обращалась к администрации Ростова с просьбой передать одно из нежилых помещений по данному адресу. Власти города ответили отказом, так как оно находится в многоквартирном жилом доме и не относится к имуществу религиозного назначения. Повторные претензии к администрации не привели к результату и теперь организация обратилась в суд.

Как пояснили в общине старообрядцев, речь в иске идет о «доме Панина», который входит в архитектурный комплекс Покровского старообрядческого собора. Здание было построено в 1910 году и предназначалось для проживания служителей храма — причта. В 2017-2018 году здание фасад здания был отремонтирован при участии общины старообрядцев. С марта 2021 года в этом внутри разместилось музейное пространство «Старообрядцы на Дону: культура, история, вера». Помещение, в котором разместилась экспозиция, и хотят получить в свою собственность старообрядцы.

Анастасия Назарова