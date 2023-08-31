«Нам с вами в этом контексте ничего подобного не грозит»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об исследовании британского института автомобильной промышленности, согласно которому существует угроза удаленного выключения китайских электрокаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Принято считать, что в именно в августе в СМИ появляется наибольшее количество, скажем так, спорных новостей. У всего Северного полушария пора отпусков, в мире мало что происходит, и события приходится придумывать по тому самому старому рецепту, что «если собака покусала почтальона — это не новость, а если наоборот, то совсем другое дело».

Главные ньюсмейкеры тут, конечно же, пресловутые «британские ученые». Именно Институту автомобильной промышленности Соединенного Королевства приписывается доклад, в котором высказываются опасения относительно все большего количества электромобилей из Китая, которые появляются на дорогах Старого Света.

Дескать, по одной команде из Пекина — а англосаксы продолжают считать коммунистов людьми коварными — все эти электромобили могут быть обездвижены, что создаст повсеместный коллапс на дорогах. Чего именно станут добиваться власти Китая таким вероломным способом, доклад не уточняет.

Точно так же в нем не объясняется, почему что-то подобное не может сотворить Илон Маск со своими электромобилями. Ведь Tesla Model 3 пока гораздо популярнее «китайцев», а самого миллиардера демонизируют не меньше, чем руководство КНР.

В любом случае, нам с вами, думаю, в этом контексте ничего подобного в ближайшее время не грозит. Западные компании, такие как Mercedes-Benz или Audi, например, уже давно отключили российских владельцев этих машин от обновления программного обеспечения, так что едва могут как-то удаленно сегодня влиять на работу автомобилей, некогда проданных в РФ.

Китайские машины у нас продаются в основном на бензине, а не на батарейках. И к тому же у нас изобретено множество иных способов обездвижить автомобильный транспорт. Едешь, бывало, и абсолютно неожиданно встаешь в пробку, вызванную сезонной сменой бордюрного камня или тем, что рабочие неспешно моют из шлангов металлические ограждения на разделительной полосе. Без всяких там нейросетей и искусственного интеллекта.