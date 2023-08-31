Зарубежные СМИ: Каковы последствия урагана «Идалия» в США?

Сотни тысяч жителей Флориды остались без света из-за урагана «Идалия». Стихийное бедствие привело к затоплению целых поселков. Как сообщает The Guardian, власти штата подтвердили гибель двух человек, но жертв может быть больше. Тем временем «Идалия» достигла Джорджии и продолжает движение по континенту. Зарубежные СМИ пытаются оценить масштабы бедствия и его последствия. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cheney Orr, Reuters Фото: Cheney Orr, Reuters

Достигнув американского штата «Идалия» из тропического шторма быстро превратилась в стихийное бедствие, пишет The Guardian. Ураган обрушился на побережье Мексиканского залива во Флориде с завывающими ветрами, проливными дождями и грохотом прибоя. До этого «Идалия» повредила дома и затопила целые деревни на западе Кубы.

Американский национальный центр ураганов уже назвал это беспрецедентным событием. Во Флориде волны из-за шторма достигали 5 м в высоту и затопили прибрежные поселки. Есть и жертвы: из-за урагана автомобилисты, которые не успели укрыться в домах, теряли управление и врезались в деревья и здания.

Губернатор Флориды Рон Десантис призвал жителей, которые не прислушались к приказу об эвакуации, ни в коем случае не оставаться на улице, пишет The Washington Post. Условия быстро ухудшаются, и реагирование аварийных бригад становится слишком опасным, заявил он на предрассветной конференции: «Не подвергайте свою жизнь опасности, делая на этом этапе глупости».

Супруга Десантиса между тем рассказала, что столетний дуб раскололся и упал на особняк губернатора в Таллахасси, в то время как она и их дети находились дома. Никто не пострадал.

The Wall Street Journal отмечает, что «Идалия» лишила электричества более чем 0,5 млн жителей во Флориде и Джорджии, куда ураган переместился к четвергу, 31 августа. Уточняется, что он движется в сторону Южной Каролины. При этом оставшиеся без света жители должны готовиться к тому, что отключение электроэнергии затянется надолго, а некоторые места будут непригодны для проживания несколько месяцев.

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